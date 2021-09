En direct : Koh-Lanta, la légende

La ligue des quoi ? Le mardi dorénavant c'est Koh-Lanta, la légende et rien d'autres. Surtout pour voir le LOSC perdre 3-1 contre Wolfsbourg. Et puis de toute façon quand l'immense Phil passe à la télévision, on le regarde.

Par Steven Oliveira

Pour connaître les équipes ce sera après la pub. J'accepte que vous zappiez un peu sur la Ligue des champions. Mais vous revenez après hein.AH enfin des équipes mixtes.@Roger-le-routier Désormais les finales se jouent à 5. Avec deux éliminés à l'orientation.À votre avis leur pacte entre filles va tenir combien d'épisodes ? Moi je mise sur 0.Mais dis leur que tu es prête à trahir Loïc et derrière tu le fais pas et tu élimines Clémentine.@o'manou Elle était superbe dans sa saison Cindy. Sauf que là, elle n'est pas assez forte pour cette saison.Tellement hâte de voir les filles voir Karima revenir.Ahah Karima qui va faire un câlin à Cindy après sa victoire alors qu'en vrai elle avait juste envie de lui lâcher un "Cheh".ET ÇA PASSE AUSSI POUR KARIMA !!!!!!! VAMOSET ÇA PASSE POUR UGO !!!Ça me rendrait fou une épreuve comme celle-ci.Team Karima et Patoche bien sûr.Ah ce n'est pas garçon contre filles. Il peut y avoir 2 mecs éliminés ou 2 filles.OUI l'affrontement entre les éliminés direct !L'avantage pour Ugo d'être sur une île qu'avec 3 autres personnes c'est qu'on peut l'entendre parler.On va vraiment faire moins de commentaires que le live Barça-Bayern ? Bien sûr que non. Et je compte sur vous.Cindy qui est heureuse de rester dans l'aventure. Sauf qu'elle va voir qu'elle doit affronter Karima, elle va vite redescendre.ET ÇA COMMENCE VRAIMENT !!!!Freddy on l'a plus vu dans la présentation que dans ce Koh-Lanta.@TomPouce Personnellement je ne jure que par Phil. Et par Wonder Woman Alexandra.J'en peux plus de la présentation qui spoile toute la saison...@M Mike 7 Je me marie. D'où le désir de beau temps.Enfin la présentation de 15 minutes démarre.Très heureux de voir que vous êtes nombreux à préférer Koh-Lanta à la Ligue des champions. Je savais que vous n'alliez pas me décevoir.@maradonnadesfrissons Jamais on ne vous abandonnera.Je serais bien entendu team Vaimalama Chaves dans Danse avec les stars. Même si je ne vais pas regarder une fois.S'il te plaît, Évelyne Dhéliat dit moi qu'il fait beau le 24 septembre. Tu peux faire pleuvoir tous les autres jours de septembre en échange si tu veux.Comme d'habitude, l'ami Laurent Mariotte m'a donné faim hein.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car ce soir c'est KOH-LANTA !!!! Et le Koh-Lanta la légende. Bref, on va se régaler.