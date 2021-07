En direct : Italie - Belgique sur le canapé de la rédac avec Dédo & Benjamin Verrecchia

Venez suivre avec nous et nos invités les plus grosses affiches de l'Euro en live sur notre chaîne Twitch, depuis le canapé de la rédaction !

LIVE À VIVRE ICI À PARTIR DE 20h45

Pour cet Euro 2021, on tente l'aventure Twitch.Après Angleterre-Écosse celle entre la Belgique et la Finlande en compagnie d'Alex Vizorek , France-Portugal avec la fusée Maxime Vachier-Lagrave, le streamer Sardoche et la légende Mark The Ugly, puis France-Suisse, on poursuit l'essai avec LE quart de finale de l'Euro : Belgique vs Italie.Au programme : plus de 3h de live avec présentation du match, anecdotes, réactions & commentaires, quiz Belgique - Italie à la mi-temps (avec cadeaux à la clef), notes et débrief à la fin du match, tout ça avec nos invités, l'humoriste Dédo et le Youtubeur Benjamin Verrecchia.