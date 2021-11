Deux arbitres suspendus après Argentine-Brésil

Cotovelada no rosto do Raphinha, que sangra. Na cara dura Otamendi ainda arranca o brasileiro do chão. O moço de preto? Nada. VAR? Segue o jogo. pic.twitter.com/eCfINRvg4k — ge (@geglobo) November 17, 2021

Il y a bien une VAR de la VAR.Deux membres du corps arbitral du match entre l'Argentine et le Brésil (0-0) ont été suspendus par la CONMEBOL pour une erreur manifeste. A la 34minute de jeu, le défenseur Nicolas Otamendi s'est rendu coupable d'un très vilain geste sur Raphinha. Un coup de coude en plein dans les dents qui a bien ouvert la lèvre de l'attaquant brésilien. Alors que l'action semble mériter un carton aussi rouge que les dents de la victime, l'arbitre central, puis l'arbitre vidéo ont décidé qu'il n'y avait pas réellement d'intentionnalité et de ne pas exclure Raphinha.Arrive la CONMEBOL. Après revérification des images de l'action et de la discussion entre les deux arbitres, il en a été décidé autrement. Nicolas Otamendi n'a pas été sanctionné. Par contre, l'arbitre central uruguayen Andrés Cunha, et l'assistant vidéo uruguayen également, Esteban Ostojich, ont été suspendus pour une durée indéterminée par l'instance sud-américaine sur les compétitions organisées par la CONMEBOL.Ça ne recoudra pas la lèvre de Raphinha mais c'est un bon début.