Des supportrices du FC Zürich seins nus forcées de se rhabiller en tribunes

Lundi, la sécurité de la Tuilière a fait rhabiller les supporters « pour respecter la bienséance » . Deux Zurichoises estiment avoir été visées à dessein. « Tout le monde devrait pouvoir être libre au stade. » https://t.co/Qy9l6ntJsC — Ugo Curty (@UgoCurty) June 7, 2022

Sortez couverts.Ce lundi, le Servette FCCF affrontait le FC Zürich pour la finale du championnat de Suisse féminin, à Lausanne. Une échéance importante pour les deux clubs et une occasion en or pour les supporters de venir soutenir leurs équipes. Sous la chaleur suisse et l'engouement provoqué par le match, certains fans se sont permis d'enlever leurs hauts, et parmi eux, quelques supportrices forcément seins nus. Une scène de liesse interrompue rapidement par les agents de sécurité, ce qui n'a pas plu aux femmes concernées.Sébastien Kraft, responsable de la sécurité du stade, a d'abord écarté toutes les accusations sexistes, dans des propos rapportés par 20 Minutes , a-t-il expliqué. Interrogées par Blick , deux supportrices contestent complètement sa réponse :Finalement Zurich s'est imposé aux tirs au but. Les supporters et supportrices ont-ils fêté ça sur un bon vieux