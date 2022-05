Des supporters de Liverpool chambrent le PSG et Manchester City au pied de la tour Eiffel

‘There are just some things oil can’t buy’ Liverpool fans with a little dig at Man City and PSG here in Paris. #LFC #UCL #PSG #MCFC pic.twitter.com/AJflBahQUq — Dan Salisbury-Jones (@dsj_itv) May 27, 2022

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tacle à la glotte, mais ça joue.C'est en ces termes et munis d'une banderole évocatrice, affichée sur une grille au pied de la tour Eiffel, que des fans de Liverpool ont tenu à tancer le Paris Saint-Germain et leurs nouveaux rivaux de Manchester City.Comprenez, les nouveaux riches (enfin, ça fait dix ans maintenant) du football ont beau jeter leur argent par la fenêtre pour gagner la Ligue des champions, ils peuvent toujours courir : Liverpool en est à six, et aspire à s'adjuger une septième timbale sur les côtes du Real Madrid, alors que l'étagère qui attend le trophée européen suprême des Parisiens et des « autres » Mancuniens est toujours désespérément vierge.Oui, mais bon, le Prince, il parle pas à toi