Des amateurs anglais fêtent l'élimination de Wigan en chantant du Adèle

Il n'y a personne comme eux.Qui a dit que les divisions inférieures anglaises ne regorgeaient que de tacles à la gorge ? Ce dimanche, Chorley FC, club de National League (5division anglaise) a parfaitement profité de l'expulsion d'Armstrong pour se défaire de Wigan et créer l'exploit. Menés 2-0, lesont validé leur ticket pour le second tour en prolongation face à la lanterne rouge de League One (3division anglaise).Bien sûr, pareil exploit méritait une chanson, mais loin des habituelsqui retournent la plupart des vestiaires, les joueurs de Chorley ont opté pourd'Adele. Un titre plus posé qui recèle néanmoins des passages suffisamment enflammés pour rythmer un karaoké d'anthologie.Chapeau les artistes.