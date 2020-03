Comment le cannabis a tué le foot à l'île Maurice

Créoles vs musulmans

« L’arrêt des compétitions pendant un an a masqué les tensions ethniques, mais ça a coulé le football mauricien. »

40 spectateurs pour une finale

Par Grégory Letort





Six mille personnes ont répondu présent. Ce 16 février 1999, à l’appel du Mouvement républicain, parti d’opposition, la ville de Beau Bassin-Rose Hill, l’une des plus importantes de l’île Maurice, accueille un concert prônant la dépénalisation de la marijuana. Le beau linge politique défile sur scène, mais le public attend la star locale, Kaya, l’inventeur du seggae – un style musical mêlant le reggae et le séga –, venu avec son groupe Racinetatane. Évidemment, les artistes fument le zamal, chanvre local, pendant leur performance. Ce qui déplaît fortement à la police. À l’issue du concert, tout ce petit monde est arrêté et envoyé en cellule. Les membres du groupe sont rapidement relâchés sauf... Kaya, qui avait plaidé coupable. Le paiement d’une caution doit le sortir des geôles d’ « Alcatraz » , doux surnom du QG de la police, avant le week-end. Sa libération est retardée au lundi, mais Kaya ne sortira jamais : le dimanche 21, au matin, il est retrouvé dans sa cellule au milieu d’une flaque de sang, le crâne défoncé. Les autorités avancent la thèse du suicide ; en état d’agitation extrême, le chanteur se serait frappé la tête contre les murs. Peu convaincant... Les fans crient à la bavure et manifestent. Et ce qui aurait dû rester un fait divers dramatique va virer en émeutes interethniques.Quatre grandes communautés, elles-mêmes souvent divisées en sous-groupes, cohabitent sur l’île Maurice. Pas par idéal philosophique, mais par «» , écrivait le célèbre écrivain franco-mauricien Jean-Marie Gustave Le Clézio. «» , abonde Christophe Desbouillons, ancien de l’OL et de Caen devenu directeur technique national (DTN) à Maurice entre 2009 et 2012. Les Indo-Mauriciens, les Blancs, les Chinois et les Créoles ne partagent en réalité pas grand-chose, si ce n’est des ressentiments, dus en grande partie aux inégalités économiques et politiques interethniques. Alors que les tensions communautaires sont déjà très fortes à l’époque, la mort de Kaya fait figure d’étincelle, et la colère monte dans sa communauté, les Créoles, la plus défavorisée de l’île. «» , raconte l’historien Claude Calvini auteur de. Dans la foulée de sa disparition, des groupes mettent à sac des temples hindous, entraînant une réplique de la communauté indienne... Les terrains de football n’échappent pas aux violences.» , insiste Claude Calvini. Ainsi, chaque communauté a « son » club. Les Blancs ont fondé le Dodô Club en 1928, les Créoles ont lancé la Fire Brigade en 1940, les Indo-Mauriciens musulmans se retrouvent sous la bannière du Muslim Scouts – qui devient le Scouts Club en 1980 à la suite de l’interdiction des références communautaires – et les Hindous supportent le Hindu Cadets devenu Cadets Club. «» , balise Claude Calvini. Le feu qui couve se transforme ainsi en incendie le dimanche 23 mai 1999. Fire Brigade affronte Scouts Club au stade Anjalay : c’est la seizième et dernière journée de la Miko Premier League, et les deux équipes s’affrontent pour le titre. Un match nul suffit à Scouts Club. Mais à la dernière minute et après deux buts refusés pour hors-jeu, Scouts Club s’incline et laisse la couronne à la Fire Brigade. Comme une revanche pour les orphelins de Kaya puisque la communauté musulmane, très représentée dans la police, est accusée par les Créoles d’avoir assassiné leur chanteur. Sauf que les deux camps n’en restent pas là : des bagarres éclatent à l’issue du match, au stade, aux alentours et jusqu’à la capitale de Port-Louis, où un autobus, des locaux et un poste de police sont pris pour cible. Le bilan est lourd et fait sept morts. Dont deux enfants.Alors que la sélection mauricienne occupe le meilleur classement FIFA de son histoire (118), le gouvernement entreprend de régler le problème : il interdit le football. Une saison blanche et sèche sans aucune compétition. Purement et simplement. «» , glisse Desbouillons. «, excuse Calvini.» Après un an sans football, le retour au jeu est autorisé en novembre 2000, et les clubs ethniques sont remplacés par des clubs régionaux. «» , classe l’historien Calvini. À son arrivée sur l’île, Desbouillons découvre une discipline en lambeaux, où tout est à reconstruire : «Le passage au professionnalisme en 2014 ne change pas la donne. À Curepipe ou à Port-Louis, les deux plus grosses villes, où la culture est marquée par l’ancienne colonisation des Britanniques, les Mauriciens ne vibrent plus que pour la Premier League. Depuis, le «» – le surnom de la sélection – est retombé à la 147place du classement FIFA, les derniers Jeux des îles de l’océan Indien ont été un échec, et les équipes de l’île se révèlent incapables d’atteindre la finale de coupe des clubs champions de l’océan Indien, au contraire des représentants de la Réunion. «» , tique Calvini. Mais dix-huit ans après les émeutes, la question est sensible alors que règne un semblant de pacifisme dans la société. «» s’agaçait l’éditorialiste Henri Marimootoo dans un sujet intitulé. En attendant, la consommation de zamal n’a toujours pas été dépénalisée à l’île Maurice...