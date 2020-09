City expulse Burnley de la League Cup

Peacock-Farrell - Lowton (Bardsley, 79e), Long, Tarkowski, Taylor - McNeil, Brownhill, Westwood, Pieters - Vydra (Wood, 46e), Barnes (Benson, 69e). Entraîneur : Sean Dyche.





Steffen - Walker (Harwood-Bellis, 66e), Fernandinho, Laporte, Mendy - Rodri (Aké, 74e) - Sterling, De Bruyne (Silva, 64e), Mahrez, Torres - Palmer. Entraîeur : Pep Guardiola.

MR

Avant ce huitième de finale de League Cup, Sean Dyche n'avait pas gagné une seule fois contre Pep Guardiola. Pire, en dix matchs joués contres les, sesn'ont obtenu qu'un match nul il y a plus de deux ans. Depuis, ils ont enchaîné cinq défaites dont trois 5-0 dans la vue. Une malédiction qui colle à la peau du manager anglais, et qui s'est poursuivi ce mercredi soir à cause d'un doublé de Raheem Sterling, et un but de Ferran Torres (3-0). Recruté pour 23 millions d'euros , l'ancien ailier de Valence a réussi sa première titularisation avec City. Mieux, au cours du premier acte, il a été le plus actif desen compagnie de Raheem Sterling. C'est à l'approche de la mi-temps qu'Aymeric Laporte a trouvé Benjamin Mendy dans le couloir gauche, avant que le latéral tricolore fasse marquer Sterling, libre de tout marquage. De quoi rendre encore plus furax Sean Dyche, déjà énervé contre le penalty non sifflé pour son équipe à la suite d'une chute de Charlie Taylor dans la surface adverse en début de match. Au retour de l'entracte, lessont bien décidés à cadrer leur première frappe de la rencontre pour tenter d'égaliser. Mais sur un contre supersonique, Torres sert sur un plateau Sterling pour le but du break. Le duo Torres-Sterling va remettre ça à l'heure de jeu, lors du tout premier but de l'Espanol avec City, sur un contre létal qui scelle le score de cette nouvelle défaite de Dyche face à Guardiola.Rendez-vous contre Bielsa ce samedi pour le technicien catalan. Une toute autre affaire.