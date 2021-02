Ce qu'il faut retenir de la liste de Corinne Diacre

Présente au siège de la FFF ce mardi pour annoncer sa première liste de l'année à l'occasion du Tournoi de France (du 17 au 23 février), Corinne Diacre a concocté quelques surprises : un groupe rajeuni avec vingt-sept convoquées, le retour d’une tête bien connue et la promotion des régions. Petit décryptage.

Roulez jeunesse !

Les vieilles au placard

Pour Sandie Toletti, l’expatriation a eu du bon

La D1 dans toute sa diversité

Par Tara Britton

Voici le nouveau dicton de Corinne Diacre : 2021 rime avec demain. Après une année 2020 placée sous le signe du conflit, la sélectionneure de l’Équipe de France mise désormais sur l’avenir pour la deuxième édition du Tournoi de France, qui, malgré le forfait de dernière minute de la Norvège, devrait toujours se tenir avec les rencontres face à Islande (17 février) et la Suisse (20 février) pour l’instant maintenues du côté de Sedan et de Metz. Une subtile manière de faire table rase du passé ? En partie. Il faut reconnaitre que lepossède un effet rafraichissant, permettant de créer un joli mirage et ainsi de détourner les regards. Mais il faut aussi replacer cette liste dans la contexte sportif. Une période de dix-huit mois sans compétition officielle s’ouvre pour les Bleues, avant l’Euro 2022 en Angleterre en ligne de mire. Un gouffre pour la sélectionneure, qui a décidé de profiter du report d’un an du championnat d’Europe pour tenter de nouvelles expérimentations.En choisissant de convoquer un groupe élargi de 27 joueuses, Corinne Diacre ouvre ainsi les portes du château de Clairefontaine à cinq nouvelles têtes. Mylène Chavas (Dijon), Constance Picaud (Le Havre), Julie Dufour (Bordeaux), Léa Khelifi (Dijon) et Ella Palis (Bordeaux) vont ainsi découvrir la cour des grandes pour la première fois. Toutes ont 21 ans tout au plus et ont fait leurs gammes dans les catégories jeunes. Oriane Jean-François (PFC), Clara Matéo (PFC), Sandy Baltimore (PSG), encore de la partie après avoir honoré leur première cape chez les A en 2020, la sélectionneure leur offre une chance de montrer ce qu’elles valent au niveau international, comme elle l'avait fait avec Oriane Jean-François (PFC), Clara Matéo (PFC) et Sandy Baltimore (PSG), encore de la partie après avoir honoré leur première cape chez les A en 2020. Résultat, effet lifting assuré pour les Bleues, alors qu’Eugénie Le Sommer, avec ses 31 piges, passe déjà pour la grand-mère de service.En dehors des absences d’Amandine Henry et de Viviane Asseyi, forfaits pour blessure, les deux principales victimes de ce pari sur l’avenir se nomment Kenza Dali et Maéva Clemaron. En manque de temps de jeu à West Ham et Everton, les deux milieux de terrain se retrouvent ainsi éjectées du groupe par des mômes de 19 ans. En misant sur des jeunes pouces, Corinne Diacre semble également tirer une croix définitive sur un retour en Équipe de France de Kheira Hamraoui ou Aurélie Kaci, toutes les deux pourtant à leur aise dans leur club respectif en Espagne.L’ancienne Montpelliéraine Sandie Toletti surfe en revanche sur son début de saison canon du côté de Levante, surprenant deuxième du championnat espagnol. À 25 ans, la milieu de terrain va retrouver les Bleues, trois ans et demi après sa dernière sélection., a expliqué Corinne Diacre pour justifier l’absence de la native du Gard jusqu’alors.Cette liste est également placée sous le signe des territoires français. Guingamp, Le Havre, Dijon, Paris, Bordeaux, Lyon, Montpellier... il y a bien longtemps que l’Équipe de France n’avait pas aussi bien représenté la diversité des paysages et cultures régionales. Ce début d’année 2021 marque ainsi la fin de l’OL dépendance. Les cadors rhodaniennes sont toujours là, mais numériquement parlant, le PSG et Bordeaux font désormais aussi bien, en plaçant chacun cinq joueuses dans cette liste. En D1 depuis seulement trois saisons, le Dijon FCO fait son trou avec les premières convocations de Mylène Chavas et Léa Khelifi, tout comme le Havre. La présence de Constance Picaud dans le groupe France est une belle récompense pour le promu.