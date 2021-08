C4 : carton plein pour Rosenborg et le Maccabi Haifa, le Velez continue d'y croire

Keep up with all the third qualifying round action here #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) August 5, 2021

AB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nouveau tour de qualification dans la future compétition préférée des hipsters.Rennes peut déjà commencer à analyser le jeu de Rosenborg puisque les Norvégiens n'ont fait qu'une bouchée de Domzale. Un cinglant 6-1 qui ne laisse aucun espoir pour les Slovènes. Le Maccabi Haifa n'a pas fait de détail non plus face au HB Tórshavn (7-2). Un carton qui permettra aux Israéliens d'envoyer leur équipe bis aux Îles Féroé s'ils le désirent. D'autres habitués des coupes européennes se sont également fait plaisir. C'est le cas d'Anderlecht qui a infligé un 3-0 KF Laç, idem en faveur de Feyenoord face à Lucerne.Après avoir éliminé l'AEK Athènes, le Velež Mostar continue d'y croire après son match nul 1-1 contre les Suèdois de Elfsborg. Les Bosniens ont donc toutes les cartes en main pour obtenir leur qualification en Bosnie. Pour rappel, au tour précédent ils avaient réussi à battre l'AEK 2-1 en terre balkanique. Finalement la plus grosse surprise est le 2-2 entre La Gantoise et le Rigas FC. Les Lettons menaient même 2-0 à la mi-temps avant que les Belges ne reviennent au score par l'intermédiaire d'Adewale Oladoye puis égalisent grâce à Tarik Tissoudali.Toujours autant de charme cette petite C4.