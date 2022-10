Burgos King

Tous les clubs des cinq grands championnats européens, deuxièmes divisions incluses, ont encaissé un but... Tous ? Non ! Un club d'irréductibles à Burgos fait de la résistance et affiche une belle différence de buts à +2, pour deux buts marqués et donc une cage inviolée après huit journées. Prochain challenge ? Alavés, leader de la Liga 2 et auteur de treize buts depuis le début de saison. Un duel que la cité médiévale s’apprête à relever sans trembler.

« Le coach nous répète tout le temps : "Le fait de ne pas prendre de but nous rapproche de la victoire." »

Le Cholismo n'est pas mort

« À Paris, par exemple, tu vois que tout le monde ne défend pas et quand ils prennent des buts, ce n’est pas parce que les défenseurs ou les gardiens sont mauvais. Je pense même qu’ils ont de meilleurs défenseurs que nous, mais c’est que notre équipe sait ce qu’elle a à faire et défend à onze. »

Un Burgos à deux visages

Après son sixième match nul 0-0 de la saison le week-end dernier face à la réserve de Villarreal, l’étonnant club de Burgos, capitale provinciale de 170 000 habitants au nord de Madrid, affichait un total de deux buts marqués contre zéro encaissé. Avec pourtant huit journées de Liga 2 jouées. Un record européen, mais aussi espagnol, puisque la dernière équipe ibérique à avoir démarré sa saison sans prendre le moindre but après huit matchs, c’était le Barça en 2014-2015. Si lesreçoivent ce samedi Alavés, leader du championnat, rien ne les fera revoir leur copie qui leur a permis de se hisser à la 9place., affirme Loïc Badiashile, ancien portier de l’AS Monaco et du Stade rennais arrivé au club cet été."Le fait de ne pas prendre de but nous rapproche de la victoire."Mais il l’assure, Julián Calero, en poste à Burgos depuis juin 2020, n’est pas un entraîneur. Preuve en est, les équipes qu’il aime voir jouer sont l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund., analyse celui qui vit cette épopée depuis les tribunes, ayant dû être opéré de l’épaule en début de saison.Alors comment jouer au football quand on ignore le ballon ? Loïc Badiashile dévoile quelques secrets :Réputé pour être un club de combattants,du propre aveu de son gardien, Burgos n’a jamais eu non plus dans son ADN un style de jeu flamboyant et préfère s’appuyer sur son public pour mettre la pression à l’adversaire. Pour autant, ce ratio but marqué-encaissé n’était pas vraiment dans les plans de Julián Calero, qui neselon son disciple de 24 ans. Si les chiffres minimes ont fait quelque peu parler dans la presse espagnole, le technicien local cherche toujours à renouer avec la victoire, lui qui n’en compte que deux sur des courts 1-0 à domicile en début de saison., martèle à son tour Loïc Badiashile qui a tout compris des causeries.Si Burgos est évidemment la meilleure défense du championnat, le club se vante moins d’être également la pire attaque. La faute à qui ?, répond immédiatement le Français.Devant ce football « régressif » , les supporters locaux prennent pourtant du plaisir et chantent en permanence pour ce club qui les a si souvent habitués à jouer le maintien plutôt que les premières places du championnat., reconnaît en souriant le gardien.Pour les plus intrigués qui pensent se ruer sur YouTube ce week-end pour assister à ce duel au sommet entre Burgos et Alavés, Loïc Badiashile a quelques derniers arguments pour convaincre les plus sceptiques face à cette collection de 0-0 :Ça tombe bien, puisque c’est dans l’enfer de l’Estadio Municipal de El Plantío que viendront se frotter Basques et Castillans ce samedi. Le tout sans avoir la pression de la fameuse cage inviolée à conserver ou le record du Barça à faire tomber, un non-sujet en interne si l'on en croit le portier français. En revanche, cette série de huit matchs sans défaite laisse espérer un beau finish aux, conclut Loïc Badiashile, qui devra tout de même compter sur quelques boulettes de son concurrent José Antonio Caro pour retrouver une place dans la cage.