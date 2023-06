Carrasco : « Si tu te sépares et que tu vis avec une autre femme, les règles seront différentes »

Histoires d’ex.

Après l’échec de la Coupe du monde, la Belgique a tourné la page Roberto Martinez pour ouvrir un nouveau chapitre avec Domenico Tedesco. L’histoire a bien commencé puisqu’en mars, les Diables ont battu la Suède (0-3) puis l’Allemagne (2-3). Présent en conférence de presse avant la réception de l’Autriche samedi, Yannick Carrasco a été invité à comparer le nouveau sélectionneur avec son prédécesseur. « Chacun a ses règles, ses demandes. Si tu te sépares et que tu vis avec une autre femme, les règles seront différentes aussi », a-t-il glissé en souriant.

« La relation est top, il est très proche des joueurs. Il sait parler et sait dire les choses, ajoute le joueur de l’Atlético. Il est franc, on aime ça. Il ne passe pas par quatre chemins. Il sait rigoler, être sérieux et se faire comprendre. On n’a pas à se plaindre. On a vite compris ce qu’il voulait et ce qu’il ne voulait pas. Le groupe est à l’écoute, demandeur. »

Ils ont la frite !

