Xavi prévient déjà son successeur de la difficulté d’entraîner le Barça

Un métier difficile.

Depuis son arrivée, en 2021, sur le banc du FC Barcelone, son club de toujours en tant que joueur, Xavi est passé du « rêve » au cauchemar. S’il a remporté le championnat et la Supercoupe d’Espagne l’an passé, le Catalan n’a jamais vraiment convaincu, la faute à des résultats globaux insuffisants et un style de jeu trop restrictif. Usé par ces trois saisons, l’ancien milieu du club a annoncé son départ en fin de saison, pour des raisons « mentales et footballistiques ».

Évidemment encore interrogé sur le sujet ce mardi en conférence de presse, Xavi a tenu à préparer le terrain à son successeur. S’il n’est pas encore connu, ce dernier est déjà prévenu. « Mon conseil au prochain entraîneur est d’être lui-même, d’être naturel, de faire ce qu’il ressent et de ne pas se laisser influencer par quoi que ce soit, rien de plus. C’est comme ça que j’ai fait et j’en suis fier. […] Mon conseil serait d’en profiter, mais c’est impossible », a-t-il glissé, riant jaune, aux journalistes qui le font cauchemarder.

Heureusement, Señor Pep est venu à sa rescousse.

João Félix blessé à la cheville pour une durée indéterminée