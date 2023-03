Will Still : « Je ne suis pas juste un geek qui a joué à Football Manager »

Will Still remet les points sur les i.

En marge du choc contre l’OM dimanche soir, en clôture de la 28e journée de Ligue 1, Will Still est revenu sur l’étiquette réductrice que les médias lui collent depuis qu’il a explosé avec Reims : celle d’un coach ordinateur, sans diplômes. « Forcément, les diplômes sont importants et je ne suis pas juste un geek qui a joué à Football Manager parce que c’est totalement faux, lâche-t-il, déconstruisant la légende qui s’est forgée autour de son éclosion. Je n’ai pas juste atterri à Reims en venant derrière mon ordi. D’ailleurs, c’est un ordi que je ne touche plus depuis des années et des années. C’est anecdotique, c’est intéressant, mais je ne me concentre pas trop là-dessus. Je sais qu’on parle souvent des diplômes, mais (…) je ne me prends pas trop la tête avec ça. »

L’entraîneur belge du Stade de Reims en a profité pour rappeler une évidence : des diplômes, il en a. « C’est un mythe qu’il faut casser d’ailleurs parce que des diplômes on en a, que ce soit Didier Digard ou moi-même. On a les diplômes les plus hauts possibles ou atteignables jusqu’à maintenant. Je répète, à 30 ans, avoir le BEPF ou la licence pro, c’est très compliqué à rentrer sur le cursus. Je n’aurais pas pu le faire avant parce que je n’ai que l’âge que j’ai », a-t-il expliqué. Un âge dont il a d’ailleurs fait une force pour être proche de son vestiaire : « On parle le même langage, on écoute la même musique, on a les mêmes centres d’intérêt, les mêmes réseaux sociaux. Souvent, les discussions que j’entends dans le vestiaire sont les mêmes que j’ai avec mes potes quand on va manger un bout ou quand on sort ensemble. Forcément, c’est un avantage. »

À lui, on peut lui parler d’âge, pour le coup.

