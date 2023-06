Wesley Fofana : « C’est un peu comme une drogue »

Après les pochons Mbappé…

Devenu un titulaire indiscutable chez les Blues de Chelsea, Wesley Fofana a connu vendredi soir sa première cape chez les Bleus de Deschamps. À 22 ans, c’était forcément un grand moment pour le Marseillais formé à l’AS Saint-Étienne, qui l’a résumé explicitement : « C’est un peu comme une drogue, quand on y goûte une fois, on en veut encore et encore. Je vais travailler et si le coach est amené à me faire jouer, je répondrai présent. »

Après avoir appris le matin même qu’il commencerait la rencontre aux côtés de Dayot Upamecano, Wesley Fofana a vécu un baptême du feu plutôt tranquille face à l’armada de Gibraltar. « Pendant la Marseillaise, je me suis dit que c’était un rêve de gosse. Je regardais devant la télé il y a 5 ans, même l’année dernière. Beaucoup de choses se passent dans la tête, mais je suis resté concentré sur mon match », a ajouté le junkie de Clairefontaine.

Une drogue sans substances hallucinogènes.

