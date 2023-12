Zaïre-Emery : « Que du positif pour la suite »

Sur le fil.

Le PSG s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions au terme de son nul à Dortmund (1-1). Le champion de France a joué avec le feu en faisant preuve d’inefficacité offensive, mais l’essentiel est assuré, bien que ce résultat, synonyme de deuxième place du groupe, les expose à un très gros calibre dès le tour suivant. « On est contents, mais on sait qu’on aurait pu faire mieux et finir à la première place. C’était l’objectif », reconnaît Warren Zaïre-Emery sur Canal+.

Le plus jeune buteur français de l’histoire de la Ligue des champions préfère voir le verre à moitié plein à l’heure de faire le bilan : « On a fait un bon match. On a eu plein d’occasions. Des fois, les ballons ne veulent pas rentrer. Il n’y a que du positif pour la suite. On a les occasions, c’est le plus important. On va régler ça pour être le plus performant possible. »

Rendez-vous dans deux mois.