Walid Regragui ne veut pas se faire manger par les Léopards

La loi de la jungle.

Large vainqueur de la Tanzanie (3-0), pour son entrée en lice, le Maroc est l’un des favoris à la CAN 2023 qui a fait la meilleure impression depuis le coup d’envoi de la compétition. Après cette entame légère, les Lions de l’Atlas s’apprêtent à passer un palier ce dimanche (15h) face à la République démocratique du Congo, adversaire le plus coriace de ce groupe sur le papier. « On a énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C’est un pays de football qui a toujours formé des grands joueurs », ne s’est pas trompé Walid Regragui en conférence de presse ce samedi.

Le sélectionneur marocain, marqué par un déplacement à Lubumbashi lorsqu’il officiait au Fath US, ne veut pas prendre son adversaire de haut. Pis, il s’en méfie réellement : « Celui qui ne craint pas un Léopard va se faire manger. » Sourire en coin, l’adepte de la punchline, passé par Ajaccio ou Grenoble en tant que joueur, a poursuivi son show : « La stratégie, c’est de ne pas se faire manger. C’est tout. Peur ? Non, pas peur parce que c’est un trop gros mot. Mais on les respecte énormément. Et forcément, oui, c’est une des meilleures équipes du groupe, c’est un des favoris aussi. » Lors de la première journée, la RDC a été malmenée par la Zambie (1-1).

Alors, qui sortira indemne d’un combat entre Lions et Léopards ?

