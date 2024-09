Vinícius et le Real Madrid prêts à quitter le terrain en cas d’acte raciste

Enough is enough.

Plusieurs cas de racisme ont été recensés la saison dernière en Liga, Vinícius étant notamment ciblé. La star du Real Madrid, montée plusieurs fois au créneau, a affiché sa fermeté dans un entretien accordé à CNN. « Au sein du club, nous en parlons plus souvent. Pas seulement moi, mais tous les joueurs ont dit que si cela se produisait, la prochaine fois, tout le monde devrait quitter le terrain pour que les personnes qui nous ont insultés aient à payer une pénalité beaucoup plus importante », affirme-t-il.

« C’est toujours très difficile de mettre fin à un match, mais avec tout ce qui s’est passé, puisque cela empire à chaque fois, nous devons quitter le terrain pour que les choses changent le plus vite possible », poursuit l’international brésilien. Le candidat au Ballon d’or voit cependant d’ores et déjà une évolution positive en Espagne. « Peut-être que certains supporters sont encore racistes, mais ils ont peur de s’exprimer sur le terrain de football et dans les endroits où il y a beaucoup de caméras. […] Ces derniers mois, trois personnes ont été emprisonnées pour m’avoir insulté lors d’un match, et c’est quelque chose qui restera à jamais gravé dans l’histoire. »

Touche pas à mon pote.