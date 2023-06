Victor Lekhal quitte le rassemblement de la sélection algérienne

Aussitôt revenu, aussitôt reparti.

Victor Lekhal a quitté le rassemblement de la sélection algérienne. Officiellement, ce serait en raison d’une blessure. « Le staff technique, en collaboration avec le staff médical, a décidé de libérer le milieu Victor LAKEHAL (sic) qui ne fera pas le voyage de Douala », a écrit la fédération algérienne sur son site internet. Cependant, la raison de ce départ se situerait ailleurs. L’ex-milieu de terrain du HAC a décidé de quitter Le Havre, récemment champion et promu en Ligue 1, pour rejoindre le club qatari d’Umm Salal SC. Djamel Belmadi avait exprimé son incompréhension face à ce choix, ce à quoi Lekhal avait répondu qu’il gérait sa carrière comme il l’entendait.

🚨🇩🇿 Djamel Belmadi sent Victor Lekhal home after a disagreement between the two parties regarding his move from Le Havre to Qatar; Lekhal won’t be called up again. [@Koora_DZair] pic.twitter.com/ouOXwg5c1J

— Dean Ammi (@AlgerianFooty) June 18, 2023