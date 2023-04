Usain Bolt va jouer à Old Trafford 

La foudre fraude.

Un essai au Borussia Dortmund en 2018 puis une pige chez les Central Coast Mariners en Australie sans disputer le moindre match la même année ont suffi à Usain Bolt pour qu’il se rende compte que le football était autre chose que simplement courir tout droit, bien que Lucas Moura et Clinton Njié aient réalisé de belles carrières avec des qualités relativement similaires. À 36 ans, le Jamaïcain aux huit médailles d’or olympiques a abandonné ses ambitions footballistiques, mais devrait tout de même se faire un petit kif dans quelques semaines à Old Trafford. Grand fan de Manchester United, Bolt a confié à L’Équipe ce vendredi avoir entamé une préparation pour disputer un match caritatif pour l’Unicef au théâtre des rêves mi-juin. « Quel sport je pratique ? Seulement du foot. Une fois par semaine, avec des potes. Juste pour le fun. Et après on fait les vantards pendant toute la semaine. C’est rarement en mode compétition quoi ! », a-t-il d’abord confié avant d’expliquer son prochain rendez-vous. « Mais là, il faut vraiment que je me remette un peu en forme pour le Socceraid à Manchester, en juin. J’ai un plan pour ça : aller à la salle de sport régulièrement, jouer au foot une fois par semaine, aller sur la piste deux fois par semaine, faire des tours pour retrouver des capacités pulmonaires et espérer tenir 90 minutes. Parce que là, un quart d’heure max et je suis mort. »

Un cardio de quinquagénaire sous trois paquets de Marlboro par jour.

