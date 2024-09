Une tempête empêche un tournoi de se dérouler au Vietnam

Pas de pluie buts.

La trêve international de ce mois de septembre 2024 abrite avec elle bon nombre de matchs amicaux à travers le monde. Parmi eux, la LP Bank Cup, tournois à trois, regroupant le Vietnam – hôte – la Thaïlande, et la Russie. Et si les Russes ont battu les Vietnamiens lors de la première rencontre disputée jeudi dernier (3-0, avec un but du Havrais, Daler Kuzyayev), la deuxième journée a été annulée. En effet, le typhon Yagi – qui touche l’ensemble de l’Asie de l’Est et du Sud-Est – traverse actuellement Hanoi et a déjà fait trois morts dans le pays (460 000 personnes évacuées), obligeant donc les autorités à interdire tout rassemblement public.

La rencontre Russie-Thaïlande prévue ce samedi a donc été annulée, au même titre que la séance d’entraînement de la sélection vietnamienne. Reste à savoir si cette dernière pourra disputer le dernier match, devant l’opposer à son homologue thaïlandaise.

