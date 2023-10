Un match à 14 buts en D1 tchèque

Un score de futsal.

Vous reprendriez bien un peu de football tchèque dans votre lundi ! Un peu à l’image du FC Zlin, qui n’a eu de cesse de prendre des buts samedi dernier. Bons derniers de première division tchèque, les pensionnaires du club de cette petite ville d’environ 75 000 habitants, située entre Brno et Ostrava, recevaient samedi le Mlada Boleslav pour tenter de se relancer, eux qui n’avaient glané qu’un seul succès depuis le début de saison. À la mi-temps, les locaux semblaient d’ailleurs réussir leur coup, menant 2-1, après trois minutes endiablées au cœur de la première période, où tous les buts avaient été inscrits (11e, 13e, 15e). Ils menaient même 3-1 dès la 46e, mais ça, c’était avant. Avant de vivre une deuxième période en enfer, au cours de laquelle ils ont concédé la bagatelle de… 8 buts.

Eh oui, vous avez bien lu, les visiteurs ont marqué à huit reprises en 45 minutes, et notamment quatre fois entre la 49e et la 60e minute. Le plus fou dans tout ça, c’est que Zlin a continué à marquer, pour terminer sur un score hallucinant de 5 à 9, soit 14 buts lors d’un même match, record absolu du football professionnel tchèque. Évidemment, il n’y a pas que des bijoux, sous-entendu, les gardiens n’ont pas, mais alors pas du tout brillé, mais une telle avalanche de buts mérite bien d’être soulignée. Pour Zlin, le problème est récurrent, puisque le club avait déjà encaissé 7 puis 5 buts, lors de deux matchs consécutifs au mois de septembre.

S’il y a une logique, ils devraient en prendre 11 au moins une fois dans la saison.

