Un joueur de National part en Serie A

Passer du National 2 à la Serie A en six mois, chapeau.

Pas étranger au début de saison canon du promu rouennais en N1, Farès Ghedjemis est désormais un joueur de Frosinone Calcio en Serie A. Son transfert, en provenance du FC Rouen, est estimé à 300 000 euros et est le plus cher du club normand. Dans le communiqué de départ posté sur le site du club, le FC Rouen envoie tous ses vœux de bonheur dans la langue de Dante : « Merci pour tout Farès e buona fortuna a te in Italia ! »

✍🏻 Farès Ghedjemis è un nuovo calciatore del Frosinone Calcio 🤝🏻 L’attaccante classe 2002 vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2026 pic.twitter.com/NbIEV9qGVp — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) January 2, 2024

Ce qui rend ce transfert encore plus significatif d’une ascension à haute vitesse, c’est la trajectoire de la carrière de Farès Ghedjemis. La saison dernière, l’ailier droit jouait encore au Vannes OC en National 2. Il rejoint le 14e de Serie A, rien que ça.

Vivement sa signature au Real Madrid cet été.

Frosinone en pince pour un joueur du FC Rouen