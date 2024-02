Un forfait improbable en D1 de futsal

Heureusement qu’il y a l’équipe de France féminine pour remonter le moral du futsal français

Champion de France de futsal en titre, et leader du championnat, l’Etoile lavalloise a appris à ses dépends que la Formule 1 lui passerait toujours devant. Privée de sa salle habituelle car l’humoriste Jeremy Ferrari y donne une représentation de son spectacle ce samedi, le club mayennais va se voir perdre son match de la 16e journée de D1 face à Béthune, avant-dernier du championnat, par forfait ! Privée de la salle polyvalente de la ville, la meilleure équipe de l’Hexagone a vu sa demande de dérogation pour jouer à Caen refusée par la fédération, qui a donc acté son forfait. De son côté, son adversaire béthunois fair-play (non), a semble-t-il refusé toutes les propositions de repli pour reporter la rencontre, privilégiant s’assurer des points dans la course au maintien.

✨ | UN FORFAIT HISTORIQUE ➡️ L’Etoile Lavalloise Mayenne Futsal Club a le regret de vous informer que nous déclarons forfait pour la réception de Béthune ce samedi 24 Février 2024. pic.twitter.com/VpsQAyJPVu — Etoile Lavalloise Mayenne FC (@ELFC_officiel) February 21, 2024

Dans un communiqué titré d’un « Forfait Historique », où il note qu’après avoir « utilisé toutes les solutions possibles pour effectuer notre rencontre en modifiant la date, les horaires et le lieu du match », le club s’est attristé de cette situation inédite « en 18 ans de création du club », soulignant les « refus du club adverse de décaler l’horaire de la rencontre même au samedi soir à 21h00 à St Berthevin » et rappelant que « la FFF ne nous a pas autorisé à jouer dans les villes de Caen, Lisieux ou Roubaix qui étaient prêtes à nous accueillir gracieusement ». Le dernier tir est pour son adversaire de Béthune, pour qui il est « inutile également de saluer la sportivité […] vis-à-vis des autres clubs qui ont une éthique sportive ».

Il y a un peu plus de 10 ans, l’humoriste disait qu’il n’y avait « pas de thunes à Laval », il n’y en a toujours pas pour construire une nouvelle salle à première vue.

