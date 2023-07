Un Belge prend sa retraite à 22 ans

Retraite anticipée.

On connaissait la retraite à 64 ans, voici la retraite à 22 ans. Lars Dendoncker, le petit frère de Leander qui a déjà porté les couleurs de l’équipe nationale de Belgique, a été contraint de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Comme il l’a annoncé sur son compte Instagram, le jeune joueur souffre de problèmes cardiaques qu’il préfère ne pas traîner plus longtemps sur les terrains de foot. « Enfant, je n’avais qu’un seul rêve : devenir footballeur professionnel, laisse-t-il entendre. Mais ma carrière professionnelle a malheureusement été très éphémère. En raison de mes problèmes cardiaques, j’ai décidé d’arrêter pour ma propre santé. Cette décision a été et restera la plus difficile à prendre. Mais il n’y a pas de retour en arrière possible, et je dois me tourner vers l’avenir. »

Le jeune Belge a été formé au Club Bruges avant de rejoindre les U23 de Brighton et de s’envoler pour le club écossais de St. Johnstone. De retour chez les Seagulls en début de saison dernière, il a vite été mis à la porte et se trouvait sans club depuis juillet dernier.

Reconversion friterie ?

