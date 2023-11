Un ancien de Newcastle va entraîner un club de D2 argentine

¡ Suerte !

A 40, l’ancien international argentin Jonás Gutiérrez (22 sélections entre 2007 et 2011) a trouvé son plan de reconversion puisqu’El Galgo (le lévrier en VF) a été nommé entraîneur principal du Club Almagro, modeste pensionnaire de D2 argentine. Tout sauf un hasard, puisque c’est précisément chez Los Tricolores que Guttiérrez, lui-même originaire de la province de Buenos Aires, a mis un terme à sa carrière en 2021. En tant qu’entraîneur, il aura désormais la mission de faire oublier la non-qualification de son club pour les play-offs de montée en D1 la saison passée. Bon courage à lui puisqu’il s’agit en effet de sa toute première expérience sur le banc d’un club professionnel.

¡𝗘𝗹 𝗚𝗮𝗹𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗮! 🤩 🇪🇪 🤝🏼 Jonás Gutiérrez, nuevo manager del Club Almagro. ¡𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰 𝘑𝘰𝘯𝘢́𝘴! 👋🏼 pic.twitter.com/C50DoRFsXB — ClubAlmagro1911 (@almagroficial) November 15, 2023

Malgré une carrière principalement effectuée au bercail, l’ancien milieu de terrain est surtout connu en Europe pour avoir porté les couleurs de Majorque et de Newcastle. C’est d’ailleurs pendant cette décennie passée sur le vieux continent qu’il connu sa période internationale avec l’Argentine, avec laquelle il a participé au Mondial 2010, un an après avoir inscrit son unique but avec l’Albiceleste lors d’un amical disputé au Stade Vélodrome contre les Bleus (0-2). Mais le plus gros défi de sa longue carrière, débutée en 2011 reste ce cancer des testicules qu’il a dû affronter lors de ses années chez les Magpies, avant de le vaincre en 2014.

Il faut dire que pour relever ce genre de défi, il faut effectivement en avoir une sacrée paire (rire gras).

