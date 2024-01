Trois supporters en garde à vue après les violences du match Nantes-OM

C’est arrivé lors de la 4e journée de Ligue 1, mais cette histoire n’est toujours pas finie.

Selon Ouest-France, trois personnes ont été placées en garde à vue ce jeudi, et devraient être jugées en correctionnelle le 22 janvier, dans le cadre de l’enquête ouverte par le parquet de Nantes pour violences volontaires en réunion, avec usage ou menace d’une arme, dans une enceinte sportive. Le 1er septembre, pendant que l’OM gâchait son avance d’un but à Nantes, alors que les Canaris étaient réduits à 10 (1-1), des supporters ont ruiné la soirée d’une famille fan de l’OM.

Originaire de Saint-Nazaire, la tribu n’avait pas caché son soutien aux Phocéens dans la tribune Océane et ne s’était naturellement pas privée d’exulter lors de l’ouverture du score. Une joie qui n’a pas plu à certains supporters qui se sont mis à insulter la famille, à lui cracher dessus et à balancer des bouteilles de bière. Pour protéger les siens, dont son fils de 6 ans, le père de 39 ans s’était interposé et avait malheureusement fait un malaise cardiaque avant l’arrivée des stadiers et de la sécurité. Il s’en était finalement sorti malgré un second infarctus sur la route pour l’hôpital.

Une nuit terrible.

