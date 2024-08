Trois personnes mises en examen pour tentative de meurtre sur des joueurs de l’OM

En bande organisée.

D’après France Bleu Provence, trois hommes ont été mis en examen, ce vendredi midi, pour tentative d’assassinat en bande organisée sur des joueurs de l’OM. Des faits, qui se sont déroulés en mai dernier, lorsque Faris Moumbagna, Jean Onana et Bamo Meité ont été la cible de tirs. D’après les éléments donnés ce vendredi par le parquet de Marseille, les trois joueurs avaient quitté la Commanderie dans la voiture de Faris Moumbagna et se seraient perdus dans une impasse du 12e arrondissement de Marseille. Une erreur de trajectoire qui les a emmenés à finir nez à nez avec trois dealers qui n’auraient pas reconnu les footballeurs et auraient même cru à un règlement de compte.

Les trois malfrats auraient ouvert le feu sur les véhicules des footballeurs, touchant la voiture de l’international Camerounais, ce qui a occasionné une sortie de route, mais sans dégâts pour les trois footballeurs. Les trois hommes qui ont pris la fuite après avoir tirés, ont été interpellés trois mois après les fait et ont été placés en détention provisoire, après avoir avoué les faits lors des interrogatoires.

Heureusement, ce n’était pas Yusuf Dikeç derrière l’arme.

On connaît enfin la programmation de la première journée de Ligue 1