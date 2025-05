Surprise, la Coupe de Tchéquie n’est pas gagnée par un club de Prague

Le Sigma s’est comporté comme un alpha.

Si le Slavia a reconquis un titre de champion de Tchéquie il y a quelques semaines, le football slave a connu quelques vents de fraîcheur. En dehors du trio Slavia-Sparta-Plzeň, le Baník Ostrava est encore à la lutte pour une place en Ligue des champions, à deux journées de la fin. Mais ce n’est pas le seul club de Moravie à se démarquer cette année.

Chasseurs de géants

À domicile dans leur Andrův Stadion, le Sigma Olomouc a réalisé mercredi un des plus grands matchs de son histoire. Le sixième de Chance Liga avait réservé toute ses forces pour la finale de Coupe de Tchéquie, contre le Sparta Prague. Une stratégie payante, qui a permis au meneur de jeu Filip Zorvan de planter un doublé.

À l’injure arrive l’insulte, le but du 3-0 sera inscrit avant la pause, par l’aval de Matej Mikulenka, tout juste entré dans le monde professionnel. Malgré la réduction du score d’Albion Rrahmani sur penalty, le grand Sparta sortira une performance indigne, à l’image de leur saison pourtant marquée d’une apparition en Ligue des champions.

Sigma Olomouc - mistr MOL Cupu 2024/25! 🏆 pic.twitter.com/JWA4EMv4bv — SK Sigma Olomouc (@SKSigmaOlomouc) May 14, 2025

Ce succès historique va donner lieu à deux conséquences. Non seulement le renvoi de l’entraîneur danois Lars Friis du Sparta par un certain Tomáš Rosický, mais aussi la deuxième Coupe de Tchéquie de l’histoire du Sigma Olomouc. Un succès synonyme de barrages de Ligue Europa, et donc de phase de ligue de Ligue Conférence au minimum. Une première pour les Hanáci, qui vont connaître une petite épopée européenne, comme Slovácko ou le Mladá Boleslav ces dernières années.

On peut dire qu’ils ne connaissent plus les Tchèques.

