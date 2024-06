SFL Betsson Cup : nos conseils du 25 juin

Pas qualifiés pour l’Euro 2016, les Danois ont pu analyser la compétition devant leur télévision. Et notamment le parcours du Portugal qui a été sacré champion d’Europe après être sorti de la phase de groupes avec trois matchs nuls. Huit ans plus tard, le Danemark compte visiblement imiter la Seleção après avoir enchaîné deux 1-1 contre la Slovénie et l’Angleterre. Et les Danois comptent bien continuer avec un troisième match nul contre la Serbie qui leur offrirait une place de meilleur troisième à coup sûr (ils termineraient même deuxième du groupe si la Slovénie perd face à l’Angleterre). C’est pourquoi il faut choisir… la Serbie, puisque le match nul rapporte plus de points avec les Serbes qu’avec les Danois. Et puis les potes d’Aleksandar Mitrović comptent bien déjouer le plan machiavélique du Danemark en s’imposant pour arracher une qualification pour les huitièmes. D’autant plus qu’ils sortent d’un match contre la Slovénie où ils sont allés chercher l’égalisation à la 95e minute. De quoi faire pousser des ailes à tout le groupe. Et couper celles des Danois.

Pronostic Danemark Serbie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro