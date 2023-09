Sergio Contreras (Koke) : « J’ai vu plein de maillots de l’OM en prison »

L’ancien joueur de l’OM raconte sa descente aux enfers.

Sergio Contreras dit « Koke », ancien joueur espagnol notamment passé par l’Olympique de Marseille entre 2004 et 2006, s’est raconté en longueur pour le Canal Football Club. À Marbella, dans son pays natal, Koke commence d’abord par concéder qu’en ce moment : « la vie est un peu compliquée… J’attends pour retourner en prison après y être allé deux ans… Il faut payer pour les conneries. Il faut en finir avec ça le plus vite possible. »

Condamné en mai dernier à six ans de prison après avoir reconnu être à la tête d’un trafic de cannabis à la dimension internationale, Koke démarre cet entretien en expliquant comment tout a commencé : « Je viens d’un quartier de Malaga où tous mes amis sont des amis d’enfance… J’ai des contacts partout, mais je ne suis pas Pablo Escobar tu vois ! Quand tu entends « trafiquant international » tu te dis « Putain, qu’est-ce qu’il a fait ? » »

Relancé sur les risques liés au trafic de drogue, Koke poursuit : « En France, tu peux te faire tuer très rapidement pour ça. Ici, tu peux te faire tuer aussi, mais je n’ai pas peur. La prison est ouverte pour les gens qui font les cons… Je vais retourner en prison, je ne sais pas pour combien de temps, mais j’ai une condamnation jusqu’en 2027.»

Sur son premier passage en prison, enfin, Koke en dit plus sur comment il a vécu sa détention : « Je connaissais tout le monde mais être footballeur, ça ne change rien (…) Il y avait beaucoup de Français, même des Marseillais. J’ai vu plein de maillots de l’OM en prison (Rires.) »

Un sacré personnage.

