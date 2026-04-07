S’abonner au mag
  • Roumanie
  • Rapid Bucarest

Kader Keita, ancien du LOSC, cause un décès en Roumanie

QB
5 Réactions
Un ex du LOSC cause un décès en Roumanie

Passé par la réserve de Lille, puis par Westerlo, Sion, Sivasspor ou encore Cluj, Kader Keita a été impliqué dans un grave accident de la route début mars. Le joueur du Rapid Bucarest avait renversé une femme de 67 ans, qui vient de décéder après plusieurs semaines à l’hôpital. Elle souffrait de fractures à la main et à la jambe, et avait été placée en coma artificiel.

Keita avait pris la fuite à la suite de l’accident, sans s’enquérir de l’état de la victime. Il s’était présenté dès le lendemain à l’entraînement, comme si de rien n’était, avant d’être identifié par les caméras de vidéosurveillance. Selon România TV, le milieu de terrain ivoirien risque plusieurs années de prison pour homicide involontaire et délit de fuite.

Aaron Boupendza débarque en Roumanie à la surprise générale

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.