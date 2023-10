Un grand nom du foot européen viré de son poste d’entraîneur en Arabie saoudite

L’amour dure quatre mois.

Arrivée cet été en Arabie saoudite, l’ancienne gloire de Liverpool Robbie Fowler vient d’être débarquée de son poste d’entraîneur du club d’Al-Qadsiah, en deuxième division saoudienne. Pourtant, son équipe est seconde du classement et toujours invaincue après huit matchs en Yelo League, le nom du championnat. Seulement battu en Coupe du roi par Al-Taawoun, actuel dauphin de Saudi Pro League, la première division, Fowler réalisait jusqu’ici un début de saison plus qu’honorable.

#القادسية ينهي علاقته التعاقدية مع المدرب "روبي فاولر" ويقدم شكره للمدرب على ماقدمه خلال الفترة التعاقدية مع الفريق. pic.twitter.com/FGEMihTW2J — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) October 26, 2023

Avec un effectif composé de joueurs comme Luciano Vietto, André Carillo ou un certain Alvaro Gonzalez, Al-Qadsiah semble bien parti et armé pour viser une montée en fin de saison. Si le club a tenu à remercier un entraîneur dont il a « apprécié les efforts et le professionnalisme durant son passage et lui souhaite du succès dans sa carrière professionnelle », il a aussi déjà annoncé son successeur, avec une tête connue en Ligue 1, l’ancien coach de Marseille Michel.

Pas aujourd’hui que la carrière de coach de Fowler va décoller.

