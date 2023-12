Pronostic Wolverhampton Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea confirme son regain de forme face à Wolverhampton

Lors de sa remontée en Premier League, Wolverhampton avait réussi pendant plusieurs exercices à terminer dans la 1re partie de tableau. L’an passé, les Wolves ont commencé à reculer dans la hiérarchie pour se contenter du ventre mou. Pour cette journée, les partenaires de Lemina se retrouvent à la 13e place avec 10 points de plus que le 1er relégable. Les derniers résultats ne sont guère flatteurs pour les Wolves, qui se sont seulement imposés contre Burnley (1-0) qui végète en bas de classement. Avant cela, Wolverhampton s’était incliné contre Fulham et Arsenal et avait signé un nul contre Nottingham. Le week-end dernier, les hommes de Gary O’Neil ont été balayés au stade olympique par West Ham (3-0). Dans cette formation, on retrouve plusieurs connaissances de la Ligue 1 avec Bellegarde, Lemina, Sarabia ou Ait-Nouri.

De son côté, Chelsea est en pleine reconstruction depuis l’arrivée des investisseurs américains à la tête du club. Avec leur profil d’investisseurs, les nouveaux dirigeants ont recruté de nouveaux joueurs sans prendre en considération le temps d’adaptation. Arrivé cet été, Mauricio Pochettino tente progressivement d’imposer sa patte sur le jeu de son équipe. Le coach argentin n’a pas été aidé dans sa tâche en faisant face à une cascade de blessures. Depuis quelques semaines, les Blues montrent quelques signes d’amélioration. Le week-end dernier, les Londoniens ont battu la lanterne rouge Sheffield (2-0) et ont cette semaine obtenu leur ticket pour les demi-finales de la Carabao Cup en prenant le meilleur sur Newcastle lors des tirs au but. Au prochain tour, les Blues affronteront Middlesbrough. Lors de cette dernière victoire, Christopher Nkunku a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. L’international français pourrait être déterminant dans le retour en forme des Blues dans cette fin d’année. L’ancien de Leipzig devrait épauler Jackson (7 buts en championnat), Mudryk ou Palmer qui ont montré de bonnes dispositions. Déterminé à se replacer dans le haut de tableau, Chelsea devrait s’imposer à Wolverhampton.

