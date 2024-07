Pronostic Vojvodina Ajax : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’Ajax fait le taf contre Vojvodina

Vojvodina a terminé la saison en 4e position du championnat serbe derrière l’Etoile Rouge, le Partizan et le TSC. Contraint de disputer ces tours préliminaires de l’Europa League, le club serbe est tombé sur un gros morceau avec l’Ajax d’Amsterdam. Lors du match aller disputé à Amsterdam, les joueurs de Bandovic ont certes été dominés mais ils ont résisté jusqu’à la 86e minute (1-0). Devant ses supporters, Vojvodina va devoir prendre le jeu à son compte pour combler son retard et revenir dans le match lors de cette double confrontation. En ouverture du championnat, l’équipe serbe avait largement pris le dessus sur le Tekstilac Odzaci (1-3). A noter également que Vojvodina est parvenu à se hisser en finale de la dernière Coupe de Serbie où l’équipe s’est inclinée face à l’Etoile Rouge. Avec 9 buts inscrits, Ivanovic fut le meilleur buteur du club l’an passé et sera présent pour ce choc face à l’Ajax, tout comme l’espoir albanais Radulovic.

En face, l’Ajax d’Amsterdam a connu un début de saison dernière catastrophique. Finalement, le club mythique néerlandais a relevé la tête pour accrocher la 5e place du championnat. L’Ajax doit désormais disputer ces barrages de l’Europa League. Lors du match aller, les Bataves se sont imposés en toute fin de rencontre grâce à une réalisation de l’ancien Toulousain Van den Boomen. Cet été, le club d’Amsterdam a décidé de miser sur Farioli, passé par Nice l’an dernier. Le technicien italien doit permettre à l’Ajax de retrouver les sommets mais il faudra peut-être qu’il joue moins défensif qu’à Nice au vu du passé glorieux de l’Ajax et de son total football. Pour cette rencontre, il ne pourra pas compter sur Brobbey et Bergjwin qui sont toujours en congés à la suite de leur participation à l’Euro. On retrouvera en revanche l’expérimenté Jordan Henderson, le Croate Sutalo, le Portugais Forbs, le buteur anglais Akpom, ou le milieu Taylor. Habitué à disputer des rencontres européennes, l’Ajax devrait passer ce tour face à Vojvodina.

