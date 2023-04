Pronostic Valence Rayo Vallecano : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Valence poursuit son opération maintien face au Rayo Vallecano

Institution du football espagnol, Valence est en danger. En effet, le club Ché se trouve à la 18e place du classement avec un seul point de retard sur l’Espanyol, première formation non relégable. Tout reste encore jouable pour le maintien puisque, à l’orée de cette journée, seulement 3 points séparent le 13e de l’avant-dernier. La saison catastrophique des Valencians a poussé le club à se séparer de Gennaro Gattuso qui a été remplacé par Ruben Baraja. L’ancien milieu de terrain du club fait face à une mission délicate, celle du maintien mais les derniers résultats du club laissent penser que le club du Chè est sur la bonne voie. En effet, lors de ses 2 dernières réceptions, Valence s’est imposé contre la Real Sociedad (1-0) et Osasuna (1-0). En revanche, c’est toujours compliqué en déplacement où les Valencians ont perdu largement contre l’Atletico (3-0) lors de la dernière journée.

De son côté, le Rayo Vallecano est calé dans la première partie de tableau à la 8e place avant les premiers matchs du week-end. Preuve que le tableau est très serré, le Rayo ne possède que 10 points d’avance sur Valence, qui est le 1er relégable. Inquiétant, le club situé dans la banlieue parisienne reste sur 6 journées sans la moindre victoire avec 4 nuls face à Getafe, le FC Séville, l’Athletic Bilbao et Gérone, pour deux revers face à Cadix et le Celta Vigo sur ses deux derniers matchs en déplacement. Meilleur buteur de cette formation, Isaac Palazon a pris la place de Falcao avec ses 6 buts et 5 passes décisives. En regain de forme à domicile (2 victoires), Valence pourrait poursuivre son opération maintien en s’imposant face au Rayo Vallecano qui reste sur 2 défaites en déplacement.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

