Pronostic Suisse Roumanie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Suisse consolide son leadership face à la Roumanie

Depuis 2006, la Suisse s’est quasiment toujours qualifiée pour les phases finales des grands tournois. Sur cette période, la Nati a seulement manqué le championnat d’Europe 2012 conjointement organisé par la Pologne et l’Ukraine. Huitième-de-finaliste du dernier Mondial, la sélection helvète espère passer un cap et faire mieux que son quart de finale à l’Euro 2020. Pour le moment, les partenaires de Granit Xhaka réalisent un parcours sans embûche lors de ces éliminatoires. En mars dernier, pour ses 2 premiers matchs qualificatifs, la Nati s’est facilement imposée contre le Belarus (0-5) et contre Israël (3-0). Vendredi dernier, les Suisses ont fait le taf en Andorre (1-2), mais se sont fait peur en concédant un but des Andorrans en fin de rencontre. Avec 9 points pris en 3 rencontres, et un bilan de 10 buts inscrits pour 1 seul encaissé, la Suisse se montre comme souvent très solide. En plus de Xhaka, Zakaria, Akanji, Freuler, Shaqiri, la Nati semble avoir trouvé son avant-centre avec Amdouni, remarqué avec Bâle en Ligue Europa Conférence. Le buteur suisse a inscrit un but au cours des 3 premières journées de ces éliminatoires.

Nation importante du football dans les années 1990, la Roumanie connaît une longue traversée du désert. En effet, lors des 15 dernières années, la sélection roumaine a seulement réussi à se qualifier pour l’Euro 2016 en France, où elle est sortie dès la phase de poules. Tombée cette fois dans un groupe à sa portée (si on excepte la Suisse, grande favorite), la Roumanie va tout mettre en œuvre pour décrocher son ticket pour l’Euro 2024. Les hommes d’Iordanescu ont pour le moment parfaitement négocié leurs premières rencontres avec des succès sur Andorre (0-2), la Biélorussie (2-1) et un nul le week-end dernier au Kosovo (0-0). En l’absence de l’expérimenté Chiriches, la Roumanie s’appuie sur des joueurs comme Stanciu, mais aussi sur Ianis Hagi, ou sur l’attaquant Puscas. Dans cette affiche entre les 2 premiers de la poule I, la Suisse devrait s’imposer et creuser l’écart en vue de la qualification pour l’Euro 2024.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

