Pronostic Slovan Bratislava Apoel Nicosie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Slovan Bratislava domine l’Apoel Nicosie

L’an passé, le Slovan Bratislava a remporté son 6e titre de champion de rang et joué dans la poule de C4 de Lille (2e derrière les Lillois). Contraint de disputer les tours préliminaires de cette C1, le Slovan a facilement pris le dessus sur les Macédoniens de Struga (6-3 en cumulé) au tour précédent. Ensuite, les Slovaques ont fait la différence au match retour face aux Slovènes de Celje (5-0) en profitant de leur supériorité numérique. Sur le plan national, le club de Bratislava a remporté ses 2 premiers matchs face à Komarno (1-4) et contre Podbrezova (1-0). Dans cette équipe, on retrouve l’expérimenté Kucka, présent en Allemagne en juin, mais aussi les Weiss Jr, Barseghyan, ou Strelec. Auteur d’une excellente entame de saison, le Slovan veut profiter de ce match aller pour prendre une option sur la qualif’.

En face, l’Apoel Nicosie a également remporté le titre national, pour la 29e fois de son histoire. A l’instar du Slovan, le club chypriote a déjà lancé sa saison avec un succès lors du 2e tour préliminaire face à Petrocub (2-1) en cumulé. Face aux Moldaves, les Chypriotes peuvent remercier leur Brésilien Marquinhos, buteur lors des 2 matchs. En préparation, l’Apoel s’est signalé en alignant plusieurs matchs nuls. A domicile, le Slovan devrait confirmer ses bonnes dispositions en prenant le dessus sur l’Apoel Nicosie, traditionnellement davantage en difficultés en déplacement, et qui a d’ailleurs signé un seul match nul face au modeste Petrocub en déplacement au tour précédent.

