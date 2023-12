Pronostic PSG Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG finit en patron face à Metz

Cet été, le Paris Saint-Germain a lancé une nouvelle ère avec le départ des Neymar, Messi ou Verratti. Le club de la capitale est désormais dirigé par Luis Enrique qui tente d’imposer sa patte sur le jeu de son équipe. Le technicien espagnol ose de nombreux paris tactiques mais n’est pas pleinement satisfait du rendement de son équipe comme on a pu le constater lors des déplacements en Ligue des Champions, où Paris a montré ses limites. Néanmoins, le PSG est parvenu à se qualifier pour les 8es de finale où il affrontera la Real Sociedad, qui était certainement l’un des plus modestes 1ers de groupe. Avant de penser à l’Europe, la formation de la capitale doit prendre ses distances en tête de la ligue 1. Actuellement, la bande à Luis Enrique compte 5 points d’avance sur Nice et souhaite débuter 2024 avec au moins cet avantage. Pour cela, les Parisiens doivent simplement s’imposer face au FC Metz. Pour cela, Paris compte sur Kylian Mbappé auteur de son 16e but à Lille le week-end dernier (1-1). En plus du capitaine tricolore, le PSG compte sur les Dembélé et sur le réveil d’un Kolo Muani, bien décevant depuis son arrivée en France. L’ancien de Francfort semble avoir du mal à digérer son « gros » transfert. Pour ce dernier match de l’année 2023, Luis Enrique est toujours privé de Ruiz, Mendes et Kimpembe tandis que les Ramos ou Soler sont incertains. Exclus au Havre, Donnarumma devrait en revanche retrouver les cages parisiennes pour la réception de Metz.

En face, le FC Metz a retrouvé l’élite un an seulement après sa descente. Le club lorrain vise évidemment le maintien et est pour le moment dans son plan de marche. En effet, avec 16 points pris, le club messin compte 3 unités de plus que le premier relégable. Marqué par le départ de Mikautadze cet été, le FC Metz tente de se faire prêter le Géorgien par l’Ajax pour disputer la seconde partie de saison. Cet apport serait important car les Grenats souffrent sur le plan offensif, puisque Mbappé a inscrit plus de buts que tout le club messin. A l’orée de se présenter au Parc des Princes, les signaux sont au rouge pour la bande à Boloni qui vient de perdre ses 3 derniers matchs face à Lille, Brest et Montpellier, sans être en mesure d’inscrire le moindre but. Pour conclure l’année 2023, le Paris Saint-Germain devrait logiquement s’imposer face à Metz.

