Pronostic Pau Bordeaux : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux revient en positif face à Pau

En s’imposant lors des 2 dernières journées de la saison passée, Pau est parvenu à se maintenir in extremis en Ligue 2. La formation béarnaise va disputer sa 4e saison consécutive dans l’antichambre de la L1. Lors de ce nouvel exercice, le club palois devrait de nouveau lutter pour conserver sa place. Cet été, les Palois ont perdu plusieurs éléments comme le portier remplaçant Prior, l’attaquant Yattara, le précieux Sylvestre, le milieu international vietnamien Nguyen, mais également les cadres Boisgard, Ibnou Ba et Begraoui. Pour pallier ces départs, le club béarnais a attiré l’expérimenté Boutaïb, mais aussi les Ahoussou, Obiang, Boto ou Mohamed. Arrivé pour prendre la suite de Didier Tholot, Nicolas Usaï connait une préparation délicate avec seulement deux nuls obtenus face à Bordeaux et Bergerac pour des revers contre Niort, Ajaccio et Rodez.

AZ l’inverse, Bordeaux a lui tout perdu lors des 2 dernières journées. Placé dans les 2 premières places quasiment toute la saison, le club girondin s’est incliné à Annecy, ce qui a redonné la main à Metz. Enfin, lors de l’ultime journée, la formation bordelaise a vécu un calvaire du fait d’un geste inexcusable de l’un de ses supporters envers un joueur de Rodez qui venait d’ouvrir le score, poussant l’arbitre a arrêté la rencontre. Au final, le club de David Guion a perdu la montée et débute ce nouvel exercice avec un point de pénalité. Contrairement à Pau, Bordeaux a réalisé une campagne de matchs amicaux plutôt intéressante avec un seul revers face aux Basques d’Osasuna, qualifiés en Coupe d’Europe. Meilleur buteur du club l’an passé, Josh Maja a décidé de se tourner vers un nouveau challenge (West Bromwich Albion) tandis que Fransergio est parti à Coritiba. Dans l’autre sens, les Bordelais ont recruté Marcelin, Cassubie et surtout deux joueurs habitués à la Ligue 2, Weissbeck et Livolant. A noter également que le très bon international géorgien Davitashvili est resté au club. Déterminé à repartir vers sa quête de la Ligue 1, Bordeaux devrait faire le taf face à Pau.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Pronostic Pau Bordeaux : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2