Pronostic Paris FC Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Paris FC stoppe le leader Laval

Ce mardi, le Paris FC recevra Laval au stade de l’Aube de Troyes car son stade Charléty est actuellement en travaux. Cette opposition met aux prises le 16e au leader du classement. Paradoxalement, on aurait pu s’attendre à ce que les situations soient inversées. En effet, le club francilien a affiché de grands objectifs depuis l’arrivée de fonds venant du Bahrein tandis que les Mayennais disputent seulement leur 2e saison de rang en Ligue 2. Désormais entraîné par Stéphane Gili, le PFC est très mal entré dans cet exercice en s’inclinant lors des 3 premières journées. Finalement, les Parisiens ont retrouvé un peu de leur superbe à domicile (stade de l’Aube pour le moment) face à Concarneau (3-0) et Amiens (3-0) lors de leurs 2 dernières réceptions. En revanche, la bande à Kebbal n’a toujours pas trouvé son rythme de croisière loin de ses bases avec 4 revers en autant de matchs. Le week-end dernier, les hommes de Gili se sont inclinés en Corse face à une équipe d’Ajaccio toute juste reléguée de L1 (2-1). L’attaquant Hamel en a profité pour inscrire son 3e but de la saison.

De son côté, Laval est tout simplement la sensation de ce début de saison, puisque le club mayennais occupe la tête de la Ligue 2. Dans un championnat où l’on retrouve des formations comme Troyes, Auxerre, Bordeaux, Saint-Etienne, Laval compte 3 points d’avance sur son 1er poursuivant, Grenoble. Lors de cette excellente entame, les hommes d’Olivier Frapolli n’ont perdu qu’une seule fois à Troyes (3-1) au … stade de l’Aube. En pleine réussite, Laval s’est imposé dans les dernières minutes de son match face à Guingamp (2-1) le week-end dernier. Ce mardi, le Paris FC en forme à domicile pourrait stopper la belle dynamique mayennaise en accrochant au moins le point du nul dans cette rencontre face à des Lavallois qui n’ont gagné qu’un seul de leurs 3 déplacements.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

