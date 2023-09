Pronostic OM Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM lance une série face à Toulouse

Lors de cette entame de saison, l’Olympique de Marseille a déjà connu une grosse désillusion avec l’élimination en barrage de la Ligue des Champions par le Panathinaikos. Ce revers met de la pression sur le coach de l’OM, Marcelino, arrivé cet été à la place d’Igor Tudor. Sur la scène nationale, le club olympien est toujours invaincu mais cherche toujours son rythme de croisière avec un match référence. En effet, la formation phocéenne a certes remporté ses 2 matchs au Vélodrome face à Reims (2-1) et Brest (2-0) mais elle fut loin d’être convaincante. Ensuite, en déplacement, les partenaires de Valentin Rongier ont perdu des points face à deux adversaires logiquement à leur portée, à Metz (2-2) et à Nantes (1-1). Ce samedi, l’OM sera attendu au tournant lors de la réception de Toulouse. Les supporters marseillais attendent notamment plus d’Aubameyang (2 buts face au Pana mais 0 en L1), Ndiaye ou Correa. De son côté, Vitinha a fait preuve d’un excellent état d’esprit, ponctué par 2 réalisations. Même total pour Ismaïla Sarr.

En face, Toulouse a également changé de nombreuses choses cet été, avec le départ de nombreux cadres (van den Boomen, Dupé, Ratao ou Dejaegere) mais aussi celui du coach Montanier. Malgré cette vague de mouvements, la formation haute-garonnaise a idéalement lancé sa saison avec un succès à Nantes (1-2) et un nul au Stadium face au PSG (1-1). La suite fut en revanche plus délicate avec un revers à Strasbourg (2-0) et deux points laissés en route à domicile face à Clermont. En effet, contre les Auvergnats, le TFC est parfaitement rentré dans le match pour prendre 2 buts d’avance dès le 1er quart d’heure. A force de reculer, Toulouse s’est fait rejoindre par Clermont (2-2). En milieu de semaine, le milieu batave Spierings, parti à Lens, est revenu au club sous forme de prêt. Attendu à l’aéroport par de nombreux supporters, il devrait jouer dès ce week-end. Vainqueur de ses 2 premiers matchs devant son public (et même 3 en comptant celui face au Panathinaikos), l’OM devrait faire la passe de 3.

