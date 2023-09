Pronostic Nouvelle-Zélande Namibie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

La Nouvelle Zélande lance enfin leur Coupe du monde face à la Namibie

Les All Blacks se présentent face à la Namibie après leur défaite contre la France (27-13) lors du match d’ouverture de cette Coupe du monde 2023. Les Néo-Zélandais ne perdaient que d’un petit point à la mi-temps, avant d’exploser lors de la deuxième période et de concéder de nombreuses pénalités qui ont finalement profité aux Bleus. C’est leur deuxième défaite d’affilée après celle contre l’Afrique du Sud (35-7), qui est la pire défaite de leur histoire en matière d’écart de points. Et pourtant, les partenaires des frères Barrett avaient envoyé plusieurs signaux positifs aux autres équipes en remportant le Rugby Championship face à l’Argentine, l’Australie et l’Afrique du Sud. Leur dernier parcours en Coupe du monde en 2019 s’était soldé par une troisième place derrière l’Angleterre et l’Afrique du Sud. Réaction attendue pour ce second match de poules.

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de Bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

La Namibie participe à la 7e Coupe du monde de son histoire, mais leur meilleur résultat en phase de groupes n’est autre qu’une 4e place devant le Canada en 2019. Après une lourde défaite dès le premier match contre l’Italie (52-8), la Namibie est loin d’être favorite dans ce groupe et pour ce match contre la Nouvelle-Zélande, qui ne leur feront aucun cadeau. À noter qu’avant cette Coupe du monde, les Namibiens avaient disputé trois matchs avec des défaites sur l’Argentine B et l’Uruguay et une victoire de justesse face au Chili (28-26). L’objectif des Namibiens sera tout de même d’inscrire quelques points et de résister au maximum au jeu offensif des Néo-Zélandais, qui se feront un malin plaisir à empiler les essais. Le capitaine néo-zélandais Savea sera titulaire et pourrait bien participer au festival offensif annoncé.

► Le pari « NZ inscrit plus de 80 points » est coté à 2,00 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 255€ (170€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Ardie Savea marque au moins 1 essai » est coté à 1,60 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 221€ (136€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Namibie inscrit 0 essai » est coté à 1,90 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 246€ (161€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Brest Rennes :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nouvelle-Zélande Namibie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Maxime Gonalons : « Je trouve que l'OL a perdu son âme »