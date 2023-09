Pronostic Manchester City Etoile Rouge Belgrade : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Manchester City en patron face à l’Etoile Rouge Belgrade

Manchester City sort d’une saison exceptionnelle au cours de laquelle il a signé un triplé historique en remportant la Premier League, la FA Cup et surtout la Ligue des Champions. Ce trophée était désiré depuis plusieurs saisons par la formation mancunienne qui a remporté là la 1re C1 de son histoire. Lors de l’intersaison, Man City a vu les Laporte, Gundogan ou Mahrez partir vers de nouvelles aventures tandis que les Doku, Nunes, ou Gvardiol sont arrivés. Comme souvent, City n’a pas hésité à sortir le portefeuille pour recruter des éléments à fort potentiel. Surpris par Arsenal lors du Community Shield, le club citizen a ensuite relevé la tête pour remporter tous ses autres matchs et notamment ses 5 rencontres de Premier League. Lors de la dernière en date, les Skyblues ont su combler leur retard face à West Ham pour accélérer après la pause, avec notamment une réalisation de l’ancien rennais Doku (victoire 1-3). De son côté, Haaland est en grande forme avec 7 buts inscrits lors de cette entame de saison, tandis que son compère Alvarez se montre également très présent (2 buts, 3 passes décisives). Pour affronter l’Etoile Rouge Belgrade, Guardiola sera privé de de Bruyne, Stones, Kovacic et Grealish.

Comme souvent, l’Etoile Rouge Belgrade a survolé son dernier championnat avec un bilan de 30 victoires pour 7 matchs nuls. Le club serbe a fini avec 22 points d’avance sur son 1er poursuivant. Lors de l’intersaison, l’Etoile Rouge est venue recruter en France en attirant l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2, Jean-Philippe Krasso. L’international ivoirien réalise une excellente entame de championnat avec 6 buts et 2 passes décisives. L’ancien Stéphanois sera l’un des atouts majeurs du club serbe à l’heure d’affronter l’ogre City, mais passer de la L2 au championnat serbe est une chose, et passer de la L2 à la C1 en est une autre. Après avoir remporté ses 4 premiers matchs de championnat, la formation de Belgrade a connu quelques couacs lors des dernières journées avec des revers sur ses 2 derniers déplacements face à Vozdovac et Cukaricki. Largement favori de cette opposition, Manchester City devrait tranquillement s’imposer face à une formation de l’Etoile Rouge à sa portée.

