Pronostic Lazio Udinese : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio se reprend face à l’Udinese

2e de la Serie A l’an passé, la Lazio connaît un exercice plus délicat cette année. Avant cette journée, les Laziali occupent actuellement la 9e place du championnat avec 6 points de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne. En milieu de semaine, les hommes de Maurizio Sarri se sont lourdement inclinés contre le Bayern Munich (3-0) et n’ont pas pu confirmer le succès de l’aller. Éliminée de la Ligue des champions, la formation romaine porte de nombreux espoirs sur la Coppa Italia où elle affrontera la Juventus en demi-finales. Battue sur la pelouse de la Fiorentina, la Lazio s’est fait surprendre par l’AC Milan le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les Romains ont fini à 8 à la suite des expulsions de Marušić, Guendouzi et Pellegrini. Ces 3 hommes seront absents pour la réception de l’Udinese. Ce lundi, les Biancocelesti espèrent renouer avec la victoire et pourront compter sur leur meilleur buteur Immobile pour cela.

En face, l’Udinese est engagée dans la bataille du maintien. En effet, les partenaires de Florian Thauvin sont avant cette journée en 15e position avec 1 seul point d’avance sur Cagliari, premier relégable. La lutte pour le maintien s’annonce intense entre le 13e, Lecce, et le 19e, Sassuolo, puisque seulement 5 points séparent ces équipes. Récemment, l’Udinese avait réussi un exploit en s’imposant sur la pelouse de la Juventus, mais n’avait pas su enchaîner en étant tenu en échec par Cagliari et la Salernitana pour un revers face au Genoa. Le week-end dernier, les Bianconeri ont raté une belle occasion de prendre des points d’avance sur la zone de relégation en partageant les points avec la lanterne rouge. À domicile, la Lazio devrait se reprendre face à une Udinese mal classée ce lundi soir.

