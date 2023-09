Pronostic Lazio Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Atlético se rachète face à la Lazio

Sans faire trop de bruit, la Lazio de Maurizio Sarri avait terminé à la 2e place de la dernière Serie A derrière l’incroyable Napoli. Attendu parmi les formations à lutter pour le Top 4 lors de ce nouvel exercice, l’équipe romaine connait une entame poussive avec un seul succès obtenu en 4 rencontres. Paradoxalement, leur seule victoire a été acquise sur le terrain du Napoli (1-2). Lors des autres rencontres, les Laziale se sont inclinés face à Lecce (2-1) et le Genoa (0-1), et contre la Juve. Le week-end dernier en effet, les partenaires de Ciro Immobile ont de nouveau subi une cuisante défaite face à la Juventus (3-1). Suite à ce nouveau revers, la Lazio se retrouve seulement en 15e position de Serie A. Ce mauvais départ peut s’expliquer par l’absence de Milinkovic-Savic qui a succombé aux convoitises saoudiennes, tant le Serbe était très important au cœur du jeu de la Lazio. Malgré les arrivées des Kamada, Guendouzi ou Castellanos, la Lazio n’y arrive pas dans cette entame de saison.

En face, l’Atlético espère cette fois se montrer compétitif sur tous les tableaux. La formation madrilène avait fait le nécessaire pour finir dans le Top 4 l’an passé mais reste sur un cuisant échec en Ligue des Champions avec une dernière place de groupe. Les Matelassiers avaient réalisé jusque-là une solide entame de campagne avec un nul face au Betis (0-0) pour des succès face à Grenade (3-1) et surtout contre le Rayo Vallecano (0-7). Le week-end dernier, les hommes de Simeone disputaient un test face à une équipe du FC Valence intéressante mais irrégulière dans ce début de saison. Les Colchoneros sont passés au travers en encaissant une lourde défaite (3-0). En plus de ce très mauvais résultat, le club madrilène a perdu Thomas Lemar qui s’est rompu les ligaments du genou. Pour affronter la Lazio, Simeone aura tout de même un effectif très compétitif avec les Griezmann (1 but), Morata (3 buts), Correa (1 but), Llorente (2 buts) ou De Paul. En revanche, Memphis Depay devrait rester blessé. Avec son expérience européenne et la grinta de Simeone, l’Atlético devrait profiter des difficultés de la Lazio pour s’imposer lors de cette 1re journée.

