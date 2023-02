Pronostic Laval Quevilly-Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Quevilly Rouen accroche un résultat à Laval

De retour en Ligue 2 depuis l’été dernier, Laval réalise pour le moment une saison correcte qui lui permet de se trouver dans le milieu de tableau, à la 12e place. L’objectif du club mayennais de se maintenir est sur la bonne voie car Laval possède 8 points d’avance sur le premier relégable, Nîmes. Après avoir connu une reprise catastrophique avec 3 revers de rang, le stade lavallois s’est repris et n’a perdu qu’une seule fois lors des 6 dernières journées, sur la pelouse de Valenciennes (3-1). Tenu en échec par Annecy à domicile (1-1) dans le duel des promus, Laval est allé chercher un succès précieux dans l’optique du maintien samedi dernier à Pau (0-1). Face à un adversaire direct souvent costaud chez lui, le club mayennais a résisté pour prendre les 3 points.

De son côté, Quevilly Rouen est l’une des belles satisfactions de la saison. Proche de la relégation l’an passé, le club normand avait sauvé sa peau lors de son barrage face à Villefranche. Arrivé cet été, Olivier Echouafni réussit un excellent travail puisque son équipe se trouve dans la première partie de tableau à la 7e place. Les Normands sont plus proches de lutter pour la monter que d’être menacé par la relégation. Depuis la reprise, Quevilly Rouen se montre très intéressant avec seulement 2 revers lors des 9 dernières journées face à deux équipes de haut de tableau, Metz et Grenoble. Victorieuse de Guingamp et Bastia, la formation normande a ensuite tenu en échec à domicile samedi dernier (0-0) par Sochaux qui joue la montée en Ligue 1. Solide et perdant peu, QRM semble en mesure de ramener un résultat de son déplacement en Mayenne.

