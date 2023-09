Pronostic Japon Turquie : Analyse, cotes et prono du match amical

Le Japon sur sa lancée face à la Turquie

Le Japon n’est évidemment pas concerné par la course aux éliminatoires pour l’Euro 2024, mais se prépare pour les futures qualifications pour le Mondial 2024 dans sa zone Asie. La sélection nippone profite actuellement des rassemblements internationaux pour peaufiner ces réglages lors de rencontres amicales. Depuis son élimination en 8e de finale au Qatar, le Japon a disputé 5 rencontres pour un bilan de 3 succès, un nul et un revers. Victorieuse très facilement de ses 2 matchs de juin face au Salvador et contre le Pérou, la sélection japonaise se déplaçait samedi en Allemagne pour un nouveau match amical. Les Japonais ont réservé un bien mauvais tour à Hansi Flick en explosant le Nationalelf (1-4), ce qui aura poussé le technicien allemand à prendre la porte. Le sélectionneur japonais s’appuie sur un groupe très intéressant dans lequel on retrouve la pépite de Brighton Mitoma, le ratisseur de Liverpool Endo, le maître à jouer Kamada ou le Rémois Ito. Bizarrement, le Monégasque Minamino, qui excelle en ce début de saison, n’est pas du groupe.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, la Turquie est engagée dans les éliminatoires pour l’Euro 2024 où elle occupe pour le moment la 2ème place de son groupe, derrière la Croatie et devant l’Arménie. Lors de son entame de compétition, la Turquie est allée s’imposer en Arménie (1-2) avant de se faire surprendre par la Croatie (0-2). Repartis de l’avant en juin, les Turcs ont fait un carton plein contre la Lettonie (2-3) et le Pays de Galles (2-0). Le week-end dernier en revanche, les partenaires de Calhanoglu ont perdu des points précieux à domicile en étant tenu en échec par l’Arménie (1-1). Entré en cours de jeu, le néo-rennais Yildirim (1 but, 1 sélection) a sauvé les siens en égalisant fin de match. Au regard de sa prestation en Allemagne, le Japon part favori de cette opposition face à la Turquie.

► Le pari « Victoire Japon » est coté à 2,00 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 200€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Mitoma buteur » est coté à 3,50 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 350€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Japon – Turquie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Japon Turquie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

La dernière descente de Flick