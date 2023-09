Pronostic Japon Samoa : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

Le réveil du Japon face au Samoa

Sensation des deux dernières Coupes du Monde, le Japon est logiquement moins bien sur cette édition. Freiné par le Covid et les restrictions aux frontières de leur pays, le XV japonais a pu trop peu joué ces dernières années. La préparation n’a pas été optimale et les Japonais ont vu l’écart qui existait désormais entre eux et les meilleures nations avec cette défaite concédée lors de la 2e journée face aux Anglais (12-34). Sur leur 1er match de la compétition, les Cherry Blossoms avaient été brouillons en début de match avant de faire respecter la logique face à des Chiliens disputant le tout 1er match de leur histoire en Coupe du Monde (42-12).

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

Pour avoir une chance de jouer sa place en 1/4 de finale face à l’Argentine, le Japon devra prendre le meilleur sur les Samoa ce jeudi. Facile vainqueurs du Chili (43-10) pour leur entrée en lice, les Samoans se sont en revanche inclinés face aux Argentins sans être ridicules (19-10). Cependant, cette équipe des Îles est toujours trop rugueuse et pas la plus adroite de ses mains si on la compare avec les Fidji. Battus cet été pas les Samoans (22-24), les Japonais ne sont pas favoris de ce match alors qu’ils pourraient très bien profiter de l’indiscipline adverse et de leur combattivité pour l’emporter. A noter que le Rochelais Ulupano Seuteni est laissé au repos pour ce match. Le Japon a d’ailleurs battu les Samoa lors des 2 dernières Coupes du Monde. Une surprise est possible. De nouveau titulaire, l’ancien Clermontois Matsushima va essayer de débloquer son compteur lui qui avait scoré pas moins de 5 essais il y a 4 ans.

► Le pari « Japon ne perd pas par 8 points d’écart ou + » est coté à 1,45 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 208€ (123€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Victoire Japon » est coté à 2,50 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 297€ (212€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Matsushima marqueur d’essai » est coté à 2,60 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 306€ (221€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Japon Samoa :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Japon Samoa détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Ne ratez pas le train Japon 2026 !