Pronostic Jagiellonia Ajax : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa

L’Ajax à l’expérience malgré la jeunesse

Fraîchement couronné champion de Pologne pour la première fois de son histoire, le Jagiellonia Bialystok ambitionne désormais de se faire un nom sur la scène européenne. Malgré son élimination lors des tours préliminaires de la Ligue des champions face à Bodø/Glimt (0-1, 1-4), le club participera bien à une compétition continentale cette année. En cas de défaite contre l’Ajax, il sera reversé en Ligue Conférence. En championnat, le Jagiellonia pointe à la 5e place avec 9 points en 4 matchs, malgré un revers 2-4 contre Cracovia après un excellent début de saison. Marczuck, pressenti sur le départ, manquera probablement le match. Tout l’effectif devrait être disponible, hormis lui. Arrivé cet été du Paris FC, l’attaquant français Diaby-Fadiga a déjà inscrit deux buts. Toutefois, c’est le milieu Kubicki qui brille avec 3 réalisations. Quant à Aurélien Nguiambia (ex-Nancy), il n’est pas toujours titulaire, contrairement à l’Espagnol Jesus Imaz, auteur de 3 buts en qualifications européennes.

L’Ajax Amsterdam possède une expérience nettement plus riche que son adversaire en compétitions européennes. Toutefois, le club tente de se relever d’une saison précédente décevante, où il n’a pas réussi à jouer un rôle majeur dans la course au titre. Après avoir éliminé Vojvodina (4-1 sur l’ensemble des deux matchs) et le Panathinaïkos Athènes (au bout d’une folle séance de tirs aux buts) lors des tours précédents, les Ajacides ont commencé leur championnat par une victoire contre Heerenveen (1-0), avant de chuter face au NAC Brada (2-1). Pour leur déplacement en Pologne, l’Ajax sera privé de Rasmussen et Avila, mais Van den Boomen, Bertrand Traoré ainsi que les internationaux néerlandais Berghuis, Bergwijn, Brobbey, et l’expérimenté Henderson seront bien présents pour encadrer la jeune garde. A priori au-dessus, l’Ajax de Farioli pourrait s’imposer sur ce match aller.

